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İsrail'den Suudi 'e davet

Giriş Tarihi: 13.12.2017 15:34

İsrail İstihbarat Bakanı, i'ni ülkesine davet etti.

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İsrail'den Suudi Veliaht Prens'e davet
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