  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. "Kuzey Kore ile görüşmeye hazırız"

" ile görüşmeye hazırız"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 03:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 04:01
Kuzey Kore ile görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır olduklarını bildirdi

Tillerson, başkent Washington merkezli Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda 2017 yılı dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

konusuna değinen Tillerson, "Diplomatik açıdan daha önce belirttik; Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye hazır olduklarını belirten Tillerson, Kuzey Kore'den silahlarını bırakmasını beklemenin "çok da işe yaramayacağını" söyledi.

"Sadece elindeki programı bırakırsan seninle görüşmeye hazırız diye masaya çağırmak çok da gerçekçi değil." diyen Tillerson, diplomatik çabaların sona ermesi durumunda ise askeri bir rolün devreye gireceğini anlattı.

ABD Başkanı ve Tillerson arasında Kuzey Kore politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı. Başkan Trump, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir söylem kullanırken, Tillerson ise diplomasinin önemine vurgu yapıyor.

Tillerson, Asya ziyaretinde Kuzey Kore'ye karşı ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparken, Donald Trump ise bu çalışmaların "boşuna" olduğunu savunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Kuzey Kore ile görüşmeye hazırız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN