Tel Aviv'de ABD'yi protesto

Büyükelçilik önündeki gösteriye İsrail parlamentosundaki Filistin asıllı milletvekilleri ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsilcileri de katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir", "Yılanın başı ABD'dir" ve "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Bir yılan resminin baş kısmına Trump'ın başının eklendiği görülen pankart açan protestocular, ellerinde "ABD yılanın ta kendisidir", "Ey Trump elini Kudüs'ten çek" ve "ABD kovboyları Kudüs'ün kaderine karar veremez" şeklinde dövizler taşıdı.

İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket gösteride yaptığı konuşmada, İsrail vatandaşı Arapların mesajını ABD'ye iletmek ve Filistinli kardeşlerine olan desteklerini sunmak için bu gösteriyi düzenlediklerini belirtti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE KUDÜS'TE YER YOK

Önceki gün Kudüs'teki dini ve ulusal liderlerle bir araya geldiklerini, desteklerini sunduklarını, cuma günü de İsrail'deki Arap şehirlerinden Sahnin'de bir protesto gösterisi yapmayı planladıklarını belirten Bereket, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon olan 1948 Filistinlileri (İsrail vatandaşları Filistinliler) olarak Kudüs'e olan desteğimizi bildiriyoruz. Gazze'deki, Batı Şeria'daki, diasporadaki ve 1948 içerisindeki (bugünkü İsrail toprakları) Filistinliler olarak hep birlikte büyük bir projeyle karşı karşıyayız. Bunun için hep birlikte buradan, Tel-Aviv'den, ABD Büyükelçiliği önünden sesimizi yükseltiyoruz. Eğer bir büyükelçilik olacaksa da burada olsun, ne olursa olsun bu elçiliğe Kudüs'te yer yoktur."

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ün doğu veya batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.