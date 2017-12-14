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merkezli operasyonunda gözaltı sayısı 61'e yükseldi

Fetullahçı terör örgütünün () "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 61’e yükseldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 14:09
Antalya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 61'e yükseldi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 36'sı memur, 25'i subay ve astsubaylardan oluşan muvazzaf asker, 4'ü sivil, 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde 30 ilde 99 adrese eş zamanlı operasyon yaparak örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 4. KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devam eden operasyonlar kapsamında 'nün askeri mahrem yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 11 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61' yükseldi. 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ARALARINDA TEĞMEN, ASTSUBAY VE DOÇENT VAR

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında, 1 muvazzaf üsteğmen,7 muvazzaf teğmen, 26 muvazzaf astsubay, 6 eski astsubay, 1 eski tabip teğmen, 15 askeri okuldan ilişiği kesilen, 3 polis akademi ilişiği kesilen, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 1 doçent, 1 sivil memur olmak üzere 61 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

AYNI YERDEN İKİ KEZ ARAMA YAPMAMIŞLAR

Şahısların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadıkları, örgüt sorumlularının örgüt üyesi memur, subay ve astsubayları haberleşmek için kendilerine ait olmayan market ve büfelerdeki kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonlarla arama yaptığı, aynı yerden iki kez arama yapmadığı ileri sürüldü.

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Antalya merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 61'e yükseldi
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