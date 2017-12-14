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Facebook'tan büyük skandal: anketi engellendi!

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, "Müslüman Gençlerin 'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 15:57
Facebook'tan büyük skandal: Kudüs anketi engellendi!

İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ), "Müslüman Gençlerin 'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini bildirdi.

'DEHŞETE DÜŞÜRÜCÜ İÇERİK' SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ!

İKGF-Dİ açıklamasında, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, 16 yaşındaki Filistinli Fevzi El-Cuneydi'nin, 25'e yakın silahlı askeri tarafından gözaltına alındığı fotoğrafın anket kapağı olduğu sayfanın engellenmesinin ve demokratik değerler çerçevesinde ifade hürriyetinin engellenmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

PROTESTO EDİLDİ!

Facebook'un tavrının sosyal medyada edildiği ifade edilen açıklamada, İKGF-Dİ tarafından Facebook yönetimine, açıklama için resmi başvuru yapıldığı da bildirildi.

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Facebook'tan büyük skandal: Kudüs anketi engellendi!
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