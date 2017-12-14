Hamas'tan İsrail'e tehdit

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Bugün hem söz veriyor hem de tehditte bulunuyoruz. Halkımıza zafer ve güçleniş sözü veriyoruz. İsrail'e ise Filistin halkına ve kutsallara yönelik saldırılarının cezasının arttığı ve cezayı ödeme tarihinin yaklaştığı tehdidinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir. Doğusu batısı yok, tamamı Arapların ve İslamındır." denildi.

HAMAS'IN KURULUŞU

Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt, 1992'de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.

Hamas, 2006'da Filistin meclis seçimlerinde aldığı oylarla iktidara gelmiş ve İsmail Heniyye başkanlığında hükümeti kurmuştu. Fetih hareketi bunun ardından siyaset sahnesini Hamas'la paylaşmak zorunda kaldı. Fetih'in tepkisinin yanı sıra ABD, AB ve İsrail de seçim sonuçlarını tanımadı.

Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlayan İsrail, gıda ve inşaat malzemelerinin girişine de kısıtlama getirdi. İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.

Hamas, her yıl 14 Aralık'ta kuruluş yıl dönümünü kutluyor.