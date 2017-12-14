Haberler > Dünya Haberleri > İsrail'e bir darbe de Almanlardan

'e bir darbe de lardan

Başkanı 'ın aldığı skandal kararın yankıları dünyada devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre ların çoğunluğu, 'ü "'in başkenti" olarak tanınmasını istemiyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 19:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 20:07
İsrail'e bir darbe de Almanlardan

Civery adlı kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından "Die Welt" gazetesinin girişimi ile internet kullanıcıları arasında yapılan bir anketin sonuçlarına göre Almanların yüzde 64'ü, 'ün "'in başkenti" olarak tanınması yönünde Başkanı 'ın aldığı kararı Alman hükümetinin kabul etmesini istemiyor.

İsrail'e bir darbe de Almanlardan

'ALMAN HÜKÜMETİ KABUL ETMEMELİ'

Bu kişilerin yüzde 48'i Alman hükümetinin söz konusu kararı "hiçbir şart altında" kabul etmemesi gerektiğini belirtirken, yüzde 9'u da bu konuda çekimser olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tarihi Kudüs hamlesi

AB'den Filistin'e destek!

Ankete katılanların yüzde 27'si Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak kabul edilmesini isterken, bu kişilerin yüzde 19'u da "karar mutlaka kabul edilmeli" şeklinde görüş bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'e bir darbe de Almanlardan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN