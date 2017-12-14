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Devlet Başkanı Nieto’dan 'ye teşekkür

Devlet Başkanı Nieto, eylül ayında Meksika’da yaşanan den etkilenenlere yaptığı yardımlarından dolayı ’ye teşekkürlerini iletti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 22:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 22:18
Meksika Devlet Başkanı Nieto’dan Türkiye'ye teşekkür

Devlet Başkanı , Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na () gönderdiği mektupla, eylül ayında in vurduğu ülkelerine yardımlarından dolayı 'ye teşekkür etti.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Nieto mektubunda, TİKA'nın deprem sonrasında yaptığı desteğin, iki ülke halkını birleştirdiğini kaydetti.

Yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Nieto, mektubunda, yardımların, Meksikalıların asla unutmayacağı bir cömertlik davranışı olduğunu ifade etti ve iyi niyet dileklerini sundu.

"24 SAAT GEÇMEDEN BÖLGEDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM KOLİLERİ ULAŞTI"

TİKA, 7 Eylül'de Meksika'da meydana gelen depremin ardından 24 saat geçmeden bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırmıştı.

Hükümete bağlı sosyal yardım kuruluşları ve Meksika Kızılhaçının oluşturduğu kriz noktalarına ulaşarak ihtiyaçları tespit eden TİKA, enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araç gereçler ile hijyenik malzemeler ihtiva eden koliler hazırlamıştı.

Yardım kolileri, başkent Meksiko ve yaklaşık 40 kilometre güneydeki Xochimilco'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı.

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Meksika Devlet Başkanı Nieto’dan Türkiye'ye teşekkür
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