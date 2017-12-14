Putin'den flaş açıklama: ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor

Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e, Rusya'nın 2015'te Suriye'de başlattığı operasyonun zaferle sonuçlandığını söylemesine rağmen neden ülkede hala asker bulundurduğunu sordu.

"Suriye'de terörist grupların çoğu yenilgiye uğratıldı. Sahadaki askeri birimlerimiz sayesinde güvenlikle ilgili sorunlar giderildi" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı teröristlerin Suriye'den Irak'a kaçtığını görüyoruz. ABD daha sonra bu teröristleri kullanmak isteyebileceğini öngörerek onları vurmuyor. Bu çok tehlikeli bir durum."

PUTİN: SURİYE'DEKİ KRİZİN ACISINI EN ÇOK ÇEKEN TÜRKİYE

Putin, Suriye'de 2011'den beri süren kriz hakkındaki bir soruya, "Bunun acısını en çok çeken Türkiye. Zira Türkiye, çok sayıda Suriyeli göçmeni kabul ediyor" yanıtını verdi.

'TRUMP'IN MEŞRUİYETİNE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Basın toplantısında Putin'e, Rusya'nın ABD'de geçen yıl Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ile ilgili sorular da yöneltildi.

Putin, "Bu iddiaları ortaya atanlar Trump'ın meşruiyetine zarar vermeye çalışıyor" dedi. Rusya lideri Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü ise tanımadıklarını söyledi.

Bu konuda tüm taraflara "gerginliği azaltma" çağrısı yapan Putin, ABD'den Kuzey Kore'ye fırlatılacak bir füzenin korkunç sonuçlara neden olabileceğini söyledi.

Putin konuşmasında "Rusya ve Ukrayna halklarının bir olduğunu" da savundu.

PUTİN BAĞIMSIZ ADAY OLARAK YARIŞACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısının başında önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacağını açıkladı.

Başarıları nedeniyle Rusya'da etkili bir muhalefet olmadığını savunan Putin, "Meydanlarda gürültü yapmakla iktidara gelinmez" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Ticaret Merkezi'ndeki basın toplantısına bu yıl 1600'den fazla gazeteci katılıyor.

Basın toplantısı devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanıyor. Putin'in gazetecilerle bir araya geldiği bu basın toplantıları bazı çevrelerce bir "tek adam şovu" olarak nitelendiriliyor.

Bu basın toplantılarının en önemli özelliği, çok uzun olması. Putin, 2008 yılındaki basın toplantısında 4 saat 40 dakika konuşarak rekor kırmıştı.