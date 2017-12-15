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liderlerinden kararı

Avrupa Birliği () ülkelerinin liderleri, birliğin konusundaki pozisyonunun değişmeyeceğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 01:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 02:20
AB liderlerinden Kudüs kararı

28 üyeli 'nin devlet ve hükümet başkanları, , sığınmacılar, , , savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere 'de AB Konseyi binasında toplandı.

Zirve devam ederken AB Konseyi Başkanı , sosyal medya hesabından İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'le ilgili açıklamada bulundu. Tusk, açıklamasında, "AB liderleri iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığı ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit etti." denildi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı 'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.

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SONUÇ BİLDİRGESİ

Zirvenin ilk günü sonunda yayımlanan bildirgesinde, üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulamaya konulmasından duyulan memnuniyet belirtildi.

Avrupa Savunma Fonu konusunda daha fazla çalışma çağrısı yapılarak, Avrupa Savunma Sanayisi Geliştirme Programı'nın 2018'de hızlı bir şekilde kabul edilmesi istendi.

"İklim Değişikliği" başlığı altında ise AB ve üye devletlerin anlaşmasının tam ve hızlı bir şekilde uygulanması yükümlülüğüne bağlı olduğu, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynamaya devam edeceği aktarıldı.

Sonuç bildirgesinin sonunda Kudüs'e değinilerek, "AB, iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığını ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit eder." ifadesine yer verildi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.

Zirvenin son gününde liderler, Brexit ve ekonomi konularını ele alacak.

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AB liderlerinden Kudüs kararı
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