Filistin'de tansiyon yüksek: İsrail göstericilere saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin skandal kararına dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseldi. Hamas, bu karara karşı intifada çağrısı yapmıştı ve Filistin başta olmak üzere tüm dünyada bu skandal karar protesto edilmişti.

İsrail askerleri, köpeklerle Mescid-i Aksa avlusunda geziyor.

Filistin'de bugün de cuma namazından sonra tansiyon çok yükseldi. İsrail, Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanan göstericilere sert mühadalede bulundu.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

Kudüs'te tansiyon yükseliyor