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Filistin'de tansiyon yüksek: İsrail göstericilere saldırdı

ABD'nin Kudüs kararı sonrası Filistinlilerin sokağa döküldüğü Kudüs'te cuma günü yine tansiyon yüksek. Filistinliler cuma namazı için 'nın Şam Kapısı'nda toplandı. İsrail, geçtiğimiz haftadan bu yana Filistinlilere saldırıyor, hukuksuz bir şekilde gözaltılarını sürdürüyor. İsrail askerleri Kudüs'te ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı, yaralılar var.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 14:10 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 14:26
Filistin'de tansiyon yüksek: İsrail göstericilere saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin skandal kararına dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseldi. Hamas, bu karara karşı intifada çağrısı yapmıştı ve Filistin başta olmak üzere tüm dünyada bu skandal karar protesto edilmişti.

İsrail askerleri, köpeklerle Mescid-i Aksa avlusunda geziyor.

Filistin'de bugün de cuma namazından sonra tansiyon çok yükseldi. İsrail, 'nın Şam Kapısı'nda toplanan göstericilere sert mühadalede bulundu.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

Kudüs'te tansiyon yükseliyor

AB liderlerinden Kudüs kararı

Dışişleri Bakanlığından tarihi Kudüs hamlesi

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Filistin'de tansiyon yüksek: İsrail göstericilere saldırdı
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