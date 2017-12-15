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polisi Netanyahu'yu 7'nci kez sorguladı

Başbakanı , hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise 7'nci kez ifade verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 11:04
İsrail polisi Netanyahu'yu 7'nci kez sorguladı

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde Kudüs'teki ofisinde polis tarafından sorgulandığı bildirildi.

Netanyahu, geçtiğimiz ay da polis tarafından konutunda sorgulanmıştı. Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Tüm iddiaları reddeden , ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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İsrail polisi Netanyahu'yu 7'nci kez sorguladı
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