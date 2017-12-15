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terörü devam ediyor

'da polisinin terörü her geçen gün artıyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde polis, yaralı liyi ambulansta gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 14.12.2017 20:57 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 01:58
İsrail terörü devam ediyor

ABD'nin 'in başkenti olarak 'ü tanıma kararına tepkiler devam edeken, 'da protestolar sürüyor.

İsrail polisinden ambulansta gözaltı

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Bir haftada halkı, özellikle Batı Şeria ve sokaklarında eylemler gerçekleştirirken, İsrail güvenlik güçleri de eylemlere sert müdahalelerde bulunuyor.

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İSRAİL TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

Kadın, çocuk, hasta fark etmeksizin Filistinlileri darp ederek gözaltına alan polisler, şimdi de yaralı bir Filistinliyi hastaneye götüren ambulansı durdurup, aracın içindeki bir kişiyi derbest etti.

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İsrail terörü devam ediyor
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