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terörü devam ediyor

askerlerinin sınırında düzenlenen 'e destek gösterilerine müdahalesinde biri engelli 2 li şehit oldu, 5'i ağır 82 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 15.12.2017 19:27 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 19:59
İsrail terörü devam ediyor

askerlerinin sınırında gösteri yapan lilere müdahalesi sonucu birisi engelli 2 kişinin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukkar (23), İbrahim (29) adında iki Filistinli gencin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığını" belirtti.

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Şehit Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008 yılındaki hava saldırılarında iki bacağını kaybeden engelli bir vatandaş olduğu kaydedildi.

Han Yunus kentinin doğusunda 25, Gazze'nin doğusunda 26, Cibaliye'nin doğusunda ise 23 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, El-Beric 'nda da 8 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Gazze'nin doğusundaki 'e destek gösterisine katılan çok sayıda Filistinli genç, İsrail ile Gazze'yi ayıran sınıra doğru yürüdü.

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İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin direnişine ait hedeflere geçen hafta cuma ve cumartesi günleri düzenlediği 6 hava saldırısında, 2 Filistinli şehit olurken, Gazze sınırında düzenlenen Kudüs'e destek gösterilerine müdahalesinde de 2 Filistinli şehit olmuştu

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İsrail terörü devam ediyor
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