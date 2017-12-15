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'dan bir ilk!

, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi () için ilk kez geri dönüştürülmüş roket ve kapsülü aynı anda yörüngeye fırlattı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 21:43
NASA'dan bir ilk!

firmasının geri dönüştürdüğü insansız Falcon roketi ve Dragon kapsülü, 'na (UUİ) gönderildi. 'nın UUİ'ye yeni yıl sevkiyatını yapacak seferde ilk kez, daha önce yörüngeye fırlatılan ve geri dönüştürülen roket ile kapsül aynı anda kullanıldı. Yörüngeye giren Dragon kapsülünün pazar günü UUİ'ye kenetlenmesi bekleniyor.

Gıda ve 40 deney faresi taşıyan kapsül, daha önce 2015 yılında istasyonu ziyaret etmişti. Fırlatış, SpaceX'in California'daki merkezinde şirketin kurucusu ve çalışanları tarafından büyük sevinçle karşılandı.

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NASA'dan bir ilk!
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