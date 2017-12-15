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heyeti Karlov cinayetiyle ilgili 'ya geliyor

'nın Büyükelçisi Andrey Karlov'un 'cü bir polis tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, bir heyetin salı günü Ankara'ya geleceği öğrenildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 19:11
Rusya heyeti Karlov cinayetiyle ilgili Ankara'ya geliyor

Edinilen bilgiye göre, heyetinde savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri ve adli tıp yetkilileri olacak. Rus heyet 19 Aralık Salı günü 'ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğünde temaslarda bulunacak.

Karlov suikastındaki Tutuklu programcı FETÖ şüphelisi

Heyettekiler, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmelerde bulunacak.

Bir zamanlar Rusya

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı.

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Rusya heyeti Karlov cinayetiyle ilgili Ankara'ya geliyor
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