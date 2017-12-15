Trump'ın Twitter arkadaşı gözaltına alındı

Fransen, ağustos ayında Belfast'ta katıldığı "Kuzey İrlanda Teröre Karşı" mitinginde yaptığı İslam karşıtı konuşma nedeniyle çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı.

Jayda Fransen hakkında duruşma salonundan çıkarken 13 Aralık'ta yaptığı başka bir konuşma nedeniyle yeniden gözaltı işlemi uygulandı. Bunun nedeninin, Fransen'in Belfast'ta Katolikler ile Protestanları ayıran duvarlardan birinin yakınında yaptığı konuşma olduğu belirtiliyor.

Fransen dün çıkarıldığı mahkemece 9 Ocak 2018'e kadar başka herhangi bir mitingin 500 metreden fazla yakınına gitmemesi koşuluyla salıverilmişti.

TRUMP O VİDEOLARI PAYLAŞMIŞTI!

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Twitter hesabından Fransen'in yayımladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı. Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump'a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." ifadesiyle ondan yardım istemişti.

Jayda Fransen, geçen yıl başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Britain First'ün lideri Paul Golding de dün Fransen'e destek vermek için geldiği Belfast'ta, "Kuzey İrlanda Teröre Karşı" mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınmıştı.

BRİTAİN FİRST LİDERİ SADIK HAN'A RAKİP OLMUŞTU

Bölünen Britanya Ulusal Partisinin üyelerince 2011'de kurulan Britain First'ün yaklaşık 6 bin üyesi bulunuyor.

Eylemleri için Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeleri seçen Paul Golding, son Londra Belediye Başkanlığı seçiminde Sadık Han'ın rakipleri arasında yer almıştı. Yüzde 1,2 (31 bin 372) oy toplayan Golding, sonuçlar açıklanırken kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Han'a sırtını dönmesiyle dikkati çekmişti.

Britain First, Han'ın seçim zaferinden sonra Müslüman yetkililere karşı "doğrudan militan eylem" tehdidinde bulunmuştu. Grup, internette paylaştığı mesajda "İstihbari operasyonlarımız Müslüman yetkililerin nerede yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri de dahil olmak üzere günlük yaşamları ve resmi görevleri üzerine yoğunlaşacak." ifadesini kullanmıştı.

"BRITAİN FİRST TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" ÇAĞRISI

İngiliz parlamentosunda geçen ay aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.

Geçen yıl haziran ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.

İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu, terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri operasyonlarla gözaltına alınmıştı.