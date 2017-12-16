Abhazyalı Müslümanlar yeni müftüsünü seçti

Abhazya'da yaşayan Müslüman cemaat Abhazya'nın yeni müftüsünü ve yardımcılarını seçti. Sohum'da bulunan Sohum Mescidi'nde gerçekleşen seçimlerde Timur Dzyba Abhazya'nın yeni müftüsü seçildi.

Daha önce Abhazya müftüsü olan Salih Kvaratskhelia, Sohum Mescidi İmam Hatibi olarak seçildi. Ayrıca cemaat tarafından Abdurrahman Jugelia ve Alhas Nanba müftü yardımcıları olarak seçildi. Yapılan seçimlerden sonra İHA'ya konuşan Timur Dzyba, "14 Aralık tarihinde Sohum Mescidi'nde cemaatimiz tarafından bir seçim yapıldı. Yapılan seçimle Abhazya müftülüğüne beni layık gördüler. Yapılan seçimler kapalı oturumla gerçekleşti. Bundan sonraki görevimizde Abhazya'daki Müslümanları temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

"RUSYA VE TÜRKİYE'DEKİ MÜSLÜMANLARLA DİYALOĞUMUZ ARTACAK"

Yapılan seçimlerle ilgili duygularını dile getiren Timur Dzyba, "Abhazya'daki çalışmalarımızı daha önceki gibi sürdürmeye çalışacağız. Burada namaz, düğün, cenaze töreni, hac, cami inşaatı ve dini eğitim gibi çalışmalarımız vardı. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Bir diğer amacımız olan Rusya'da yaşayan Müslümanlar ve Türkiye'deki Müslüman cemaati ile diyaloğumuzu hızla arttırmak istiyoruz. Ben Türkiye'deki tüm Müslüman kardeşlerimize selamımızı iletiyorum" dedi.