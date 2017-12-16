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Filistinli engelli şehidin son sözleri

'in 2008 yılında 'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen 'e destek gösterilerine tereddütsüz katılan Filistinli İbrahim 'nın son sözleri "Bu toprak bizim, teslim etmeyeceğiz. İsrail suna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır." oldu.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 01:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 02:03
Filistinli engelli şehidin son sözleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ü "'in başkenti" olarak tanıma kararı Filistin genelinde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor. Bu gösteriler sırasında İsrail gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya devam ediyor.

İsrail askerlerinin sınırındaki gösterilere müdahalesinde bugün şehit olan 2 kişiden biri engelli 'ydı. İsrail'in 2008 yılında düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden Ebu Süreyya, Kudüs'e destek gösterilerine katılanlar arasında yerini alanlardandı.

Göstericiler, engelli olmasına rağmen topraklarını savunmak için gösterilere katılan Ebu Süreyya'dan ölmeden kısa süre önce görüşlerini aldı. Sosyal medyada bu akşam itibarıyla yayınlanan görüntülerde Ebu Süreyya'nın son sözleri şu şekildeydi:

"İsrail suna, burası bizim toprağımızdır mesajını vermek için geldim. Toprak bizim toprağımız, Trump'ın kararı için teslim etmeyeceğiz. Buradaki gösterilerimize de devam edeceğiz. İsrail ordusuna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır."

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Görgü tanıkları, Ebu Süreyya'nın, engeline rağmen "Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek ve Mescid'i Aksa'ya destek" için düzenlenen gösterilere her gün katıldığını ifade ediyor.

Gazze'deki sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukkar (23), (29) adında iki Filistinli gencin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığını" belirtmişti.

İsrail terörü devam ediyor

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Filistinli engelli şehidin son sözleri
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