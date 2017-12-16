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'ta ABD ve İsrail'e tepki yürüyüşü

'nın kentinde düzenlenen yürüyüşe katılan yaklaşık bin kişi, ABD'nin kararına tepki gösterdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 19:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 20:09
Frankfurt'ta ABD ve İsrail'e tepki yürüyüşü

li gruplar tarafından 'ta düzenlenen gösteride, cular Merkez Tren İstasyonu civarında bir araya gelerek yürüyüşe geçti.

ABD'nin kararına tepki gösteren protestocular, daha sonra Kaiserstrasse Caddesi üzerinden Rossmarkt Caddesi'ne kadar yürüdü.

ABD sokaklarında 'Kudüs' sesleri

Göstericiler yürüyüş boyunca, "Biz Antisemitist değiliz, biz Yahudi karşıtı değiliz", " Filistin'in başkentidir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Türklerin ve Almanların da katıldığı yürüyüşte Filistin, ve Türkiye bayrakları ile "Kudüs her zaman Filistin'in başkenti kalacak" yazılı dövizler taşındı.

'Filistin’in başkenti Kudüs üzerinde uçuyoruz' anonsuyla kahraman olmuştu

Goethe Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, burada kurulan platformda yapılan konuşmaları dinledi.

Konuşmalarda, ABD ve İsrail yönetimine tepki gösterildi.

Kadın göstericilerin yoğunlukta olduğu protesto eyleminde, Frankfurt polisi tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

POLİS, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ TAŞIDI

Güvenlik güçlerinin herhangi bir bayrak yakma girişimine karşı yangın söndürme tüpü taşıdıkları ve toplumsal olaylara müdahale aracının hazırda bekletildiği görüldü. Göstericiler, konuşmaların ardından olaysız dağıldı.

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Frankfurt'ta ABD ve İsrail'e tepki yürüyüşü
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