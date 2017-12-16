Frankfurt'ta ABD ve İsrail'e tepki yürüyüşü

Filistinli gruplar tarafından Frankfurt'ta düzenlenen gösteride, protestocular Merkez Tren İstasyonu civarında bir araya gelerek yürüyüşe geçti.

ABD'nin kararına tepki gösteren protestocular, daha sonra Kaiserstrasse Caddesi üzerinden Rossmarkt Caddesi'ne kadar yürüdü.

Göstericiler yürüyüş boyunca, "Biz Antisemitist değiliz, biz Yahudi karşıtı değiliz", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Türklerin ve Almanların da katıldığı yürüyüşte Filistin, Almanya ve Türkiye bayrakları ile "Kudüs her zaman Filistin'in başkenti kalacak" yazılı dövizler taşındı.

Goethe Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, burada kurulan platformda yapılan konuşmaları dinledi.

Konuşmalarda, ABD ve İsrail yönetimine tepki gösterildi.

Kadın göstericilerin yoğunlukta olduğu protesto eyleminde, Frankfurt polisi tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

POLİS, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ TAŞIDI

Güvenlik güçlerinin herhangi bir bayrak yakma girişimine karşı yangın söndürme tüpü taşıdıkları ve toplumsal olaylara müdahale aracının hazırda bekletildiği görüldü. Göstericiler, konuşmaların ardından olaysız dağıldı.