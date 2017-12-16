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elçiliğini 'e taşıma niyetinde değil

Dışişleri Bakanı Le Drian, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini 'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 10:05
Fransa elçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde değil

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin 'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini 'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil." ifadesini kullandı.

Le Drian, RTL radyosunun canlı yayınına katılarak, Trump'ın Kudüs kararı, Kuzey Kore, İran ve pazartesi günü başlayacak ABD ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

"FRANSA, ŞİMDİLİK BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TEL AVİV'DEN BAŞKA BİR ŞEHRE TAŞIMA NİYETİNDE DEĞİL"

Fransız bakan sunucunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kararına karşılık olarak Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etti. Cumhurbaşkanı Macron Filistinlilere yönelik benzer bir jest yapacak mı" şeklindeki sorusuna, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil." yanıtını verdi.

Le Drian ayrıca, Fransa'nın, ortaya konulacak yeni barış müzakereleri sürecinin gidişatı ve sonucunu değerlendireceğini ve buna göre başkentin taşınması konusunda pozisyon belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Ülkesinin bölgede masaya konulacak her türlü barış sürecini destekleyeceğini kaydeden Le Drian, "ABD Başkanı Trump'ın haftalar önce ilan ettiği (yeni) inisiyatifi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, pazartesi ABD'ye giderek Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşeceğini ve gündemdeki konuların ele alınacağını hatırlattı.

Barbar İsrail!
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