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'da mahkeme kapattırdı

, bölge valisi Dartout'nun kent merkezinde bulunan "Es-Sunna" adlı nin 6 aylığına kapatılması talebini kabul etti. Daha önce de, Paris'in kuzeydoğusunda bulunan Colombes banliyösünde bir markete, alkollü içki ve domuz eti satmadığı için mahkeme tarafından kapatılma kararı çıkarılmıştı.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 23:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 23:51
Fransa'da mahkeme cami kapattırdı

'da mahkeme radikalliğin ve şiddetin teşvik edilmesini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki Marsilya'da bir yi geçici olarak kapattı.

, bölge valisi Pierre Dartout'un kent merkezindeki "Es-Sunna" adlı caminin 6 aylığına kapatılması talebini kabul etti.

Alkol satmayan markete kapatma cezası

Mahkeme, din görevlisinin "radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve şiddeti teşvik ettiği"ne hükmederek camiyi 6 aylığına kapatma kararı verdi.

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CAMİ KAPATMAK KOLAYLAŞTIRILDI

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı. OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.

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Fransa'da mahkeme cami kapattırdı
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