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Lavrov'dan kritik açıklaması

Lavrov, "’nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörün sona erdirilmesi konusunda Rusya, ve yan yana duruyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 19:22
Lavrov'dan kritik Suriye açıklaması

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Sergey Lavrov, Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada , Tahran ve 'nın terörle mücadele ve 'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında aynı görüşü paylaştığını ifade etti.

Lavrov, Suriye meselesine ilişkin bazı noktalarda farklı yaklaşımlara sahip olunsa da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ülkedeki tüm etnik ve dini grupların aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabık olduklarını söyledi.

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Lavrov'dan kritik Suriye açıklaması
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