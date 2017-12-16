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'dan kritik açıklaması

Dışişleri Bakanı , "’nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörün sona erdirilmesi konusunda Rusya, ve yan yana duruyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 16:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 16:18
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Dışişleri Bakanı Sergey , Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada , Tahran ve Ankara'nın terörle mücadele ve 'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında aynı görüşü paylaştığını ifade etti.

Lavrov, Suriye meselesine ilişkin bazı noktalarda farklı yaklaşımlara sahip olunsa da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ülkedeki tüm etnik ve dini grupların aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabık olduklarını söyledi.

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Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması
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