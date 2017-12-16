Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada Moskova, Tahran ve Ankara'nın terörle mücadele ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında aynı görüşü paylaştığını ifade etti.

Lavrov, Suriye meselesine ilişkin bazı noktalarda farklı yaklaşımlara sahip olunsa da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ülkedeki tüm etnik ve dini grupların aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabık olduklarını söyledi.