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'den 'ye acil gündem çağrısı

Parlamenterler Meclisi () Türk heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının, AKPM Genel Kurulunda acil gündeme alınıp görüşülmesi için girişimde bulundu.

Giriş Tarihi: 15.12.2017 23:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 02:03
Türkiye'den AKPM'ye acil gündem çağrısı

Türk heyeti, ocak ayında toplanacak Genel Kurulunda, Trump'ın kararı ve bunun ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri, bölgedeki istikrara etkilerinin "Acil işler" başlığı altında gündeme eklenmesi yönünde talepte bulundu.

AB liderlerinden Kudüs kararı

Ulaşılan acil görüşme talebi metninde, Trump'ın kararının, tüm insanlığın görevi olarak görülen 'ün tarihi statüsünü koruma ve nihai barışı sağlamaya yönelik saldırı olduğunun altı çiziliyor.

AB'den Filistin'e destek!

'nin bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasında ortaya koyacağı katkıların sorgulandığı metinde, "AKPM'nin, İsrail ve Filistin parlamentolarının üyelerinin birlikte temsil edildiği tek uluslararası kuruluş" olduğuna vurgu yapıldı.

AB yetkilileri Kudüs kararına tepkili

AKPM Türk Heyeti Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan yaptığı açıklamada, Kudüs'ün statüsünün sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın gündeminde olduğunu ve Avrupa Konseyi'nin Trump'ın bu sorumsuz kararı karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti. Küçükcan, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda 49 üye ülke hakkında kararlar alan Konseyin, Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik baskı, işkence ve adaletsizlikleri görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Dünya Kudüs için ayakta

Avrupa Konseyi'nin katkıları başlıklı acil gündem talebini, AKPM Genel Kurulu öncesi toplanacak Başkanlık Divanı değerlendirip karara bağlayacak.

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Türkiye'den AKPM'ye acil gündem çağrısı
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