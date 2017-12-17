Fransa'da mahkeme cami kapattırdı

Fransa'da mahkeme radikalliğin ve şiddetin teşvik edilmesini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki Marsilya'da bir camiyi geçici olarak kapattı.

Marsilya İdari Mahkemesi, bölge valisi Pierre Dartout'un kent merkezindeki "Es-Sunna" adlı caminin 6 aylığına kapatılması talebini kabul etti.

Mahkeme, din görevlisinin "radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve şiddeti teşvik ettiği"ne hükmederek camiyi 6 aylığına kapatma kararı verdi.

CAMİ KAPATMAK KOLAYLAŞTIRILDI

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı. OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.