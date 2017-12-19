İsrailli bakandan küstah sözler

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman bir soru üzerine, sözde 'Ermeni Soykırımı' konusunun İsrail'in Türkiye konusundaki pozisyonunu somut olarak etkilemediğini' söyledi.

"SOYKIRIM OLARAK TANIMAMIZ ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Azerbaycan merkezli 'news.az' sitesinin haberine göre Liberman RTV TV kanalına verdiği röportajda sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanımanın şu anda kabul edilemezolduğunu söyledi.

Liberman açıklamasında "Bence tamamen tarihsel, tartışmalı ve teorik olan bu konuyu eşelemenin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bunun İsrail'in Türkiye konusundaki mevcut pozisyonunda somut etkisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

MUHALEFETTEKİ PARTİ 1915 TASARISINI PARLAMENTOYA SUNACAK

İsrail, sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayan ülkeler arasında. Öte yandan muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek) partisi Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanımayı teklif edecek bir tasarıyı İsrail parlamentosuna (Knesset) sunmaya hazırlanıyor.

Partinin lideri Yair Lapid konuyla ilgili açıklamasında 'Ermeni Soykırımı'nı uzun zaman önce tanımalıydık" ifadelerine yer verdi.