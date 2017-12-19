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li bakandan küstah sözler

ABD'nin skandal kararı sonrası, - hattında ilişkiler gerilirken Liberman, 1915 olaylarıyla ilgili soruya verdiği cevapta, 'görüşümüz değişmedi' dedi.

Giriş Tarihi: 19.12.2017 22:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 23:20
İsrailli bakandan küstah sözler

Savunma Bakanı Avigdor Liberman bir soru üzerine, sözde '' konusunun İsrail'in konusundaki pozisyonunu somut olarak etkilemediğini' söyledi.

"SOYKIRIM OLARAK TANIMAMIZ ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL"

merkezli 'news.az' sitesinin haberine göre Liberman RTV TV kanalına verdiği röportajda sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanımanın şu anda kabul edilemezolduğunu söyledi.

Liberman açıklamasında "Bence tamamen tarihsel, tartışmalı ve teorik olan bu konuyu eşelemenin kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bunun İsrail'in Türkiye konusundaki mevcut pozisyonunda somut etkisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

MUHALEFETTEKİ PARTİ 1915 TASARISINI PARLAMENTOYA SUNACAK

İsrail, sözde 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayan ülkeler arasında. Öte yandan muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek) partisi Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanımayı teklif edecek bir tasarıyı İsrail parlamentosuna (Knesset) sunmaya hazırlanıyor.

Partinin lideri Yair Lapid konuyla ilgili açıklamasında 'Ermeni Soykırımı'nı uzun zaman önce tanımalıydık" ifadelerine yer verdi.

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İsrailli bakandan küstah sözler
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