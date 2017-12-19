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'den 'ye "yaptırım" cevabı

İşçi Partisi'nin resmi gazetesi , Kuzey Kore yönetiminin ile ı müzakere etmeyeceğini, bunu Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang üzerinde yeni yaptırımlar uygulamasına yönelik bir girişim olarak gördüğünü duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.12.2017 22:18 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 22:39
Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım cevabı

Pyongyang yönetimi, ını ile müzakere etmeyeceğini açıkladı. ABD'nin 'nükleer programı müzakere etme' teklifini reddeden Pyongyang, Washington'un inisiyatifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üzerinde yeni yaptırımlar uygulamasının önünü açacak bir girişim olarak gördüğünü açıkladı.

Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi 'da yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey Kore, tüm ABD'yi vurabilecek füze test ettiğini duyurdu

DURUŞUMUZDAN BİR MİLİM BİLE SAPMAYACAĞIZ

"ABD, saldırgan üslubuyla Kore Yarımadası'ndaki gerilimden bizi sorumlu tutmaya çalışıyor. Nükleer silahların terk edilmesini hedefleyen müzakereleri kabul etmediğimiz takdirde deniz ablukasını da içeren yeni bir GK kararını teşvik etmek üzere adımlar atılıyor.

Nükleer denizaltı ekibi buzlarla kaplı denize girdi!

Nükleer gücümüzü artırmak doğrultusundaki yürüyüşümüzden bir milim bile sapmayacak şekilde duruşumuzu koruyoruz."

"KUZEY KORE İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'Kuzey Kore'yle önkoşulsuz müzakereye hazırız' açıklamasını yapmasından sonra geldi. Tillerson, bu açıklamasından günler sonra, Kuzey Kore üzerindeki ekonomik ve siyasi basıncın sürdürülmesi gerektiğini açıklamıştı.

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Kuzey Kore'den ABD'ye "yaptırım" cevabı
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