Avusturya’da “sığınmacıları sınır dışı etmeyin" eylemi

İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Sığınmacılar savaşın olduğu ülkelere gönderilmesin", "İadeler öldürücü olabilir" ve "Okuyan öğrencilerin Afganistan'a gönderilmesine hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi organize eden Avusturyalı Katharina Frieyer, burada yaptığı açıklamada, Suriye ve Afganistan asıllı sığınmacıların iltica başvurularının reddedildiğini ve geldikleri ülkelere iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlattı.

Sivil toplum kuruluşu Mülteci Koordinasyon Merkezi Sözcüsü Herbert Langthaler ise savaş ve kriz bölgelerinden Avusturya'ya sığınan insanların tekrar aynı bölgelere gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Langthaler, Avrupa Birliği'nin (AB), Afganistan yönetimine baskı uyguladığını ve bu baskılar sonucunda Afgan yönetimin, iltica başvurusu reddedilen kişileri geri kabul edeceğine dair bir anlaşmaya imza atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'da hiçbir yerin güvenli olmadığına dikkati çeken Langthaler, bombalı saldırılarda her gün insanların öldüğünü vurguladı.