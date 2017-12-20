Haberler > Dünya Haberleri > Avusturya’da “sığınmacıları sınır dışı etmeyin" eylemi

’da “ları sınır dışı etmeyin" eylemi

’nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, savaşın devam ettiği Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelere ların gönderilmesini protesto etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 22:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 23:00
Avusturya’da “sığınmacıları sınır dışı etmeyin eylemi

İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, "lar savaşın olduğu ülkelere gönderilmesin", "İadeler öldürücü olabilir" ve "Okuyan öğrencilerin Afganistan'a gönderilmesine hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi organize eden lı Katharina Frieyer, burada yaptığı açıklamada, Suriye ve Afganistan asıllı sığınmacıların iltica başvurularının reddedildiğini ve geldikleri ülkelere iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlattı.

AB zirvesinde sığınmacı tartışması

Sivil toplum kuruluşu Mülteci Koordinasyon Merkezi Sözcüsü Herbert Langthaler ise savaş ve kriz bölgelerinden Avusturya'ya sığınan insanların tekrar aynı bölgelere gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Danimarka sığınmacı almamak için yasa çıkarttı

Langthaler, Avrupa Birliği'nin (AB), Afganistan yönetimine baskı uyguladığını ve bu baskılar sonucunda Afgan yönetimin, iltica başvurusu reddedilen kişileri geri kabul edeceğine dair bir anlaşmaya imza atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Putin: Mülteci krizinden en çok Türkiye etkilendi

Başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'da hiçbir yerin güvenli olmadığına dikkati çeken Langthaler, bombalı saldırılarda her gün insanların öldüğünü vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya’da “sığınmacıları sınır dışı etmeyin" eylemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN