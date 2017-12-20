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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
Son dakika: Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM’deki Kudüs oylaması için bugün ABD’ye gidecek. Gelen son dakika bilgisine göre uçakta Filistin Dışişleri Bakanı da olacak.
Giriş Tarihi: 20.12.2017
09:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2017
10:01
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