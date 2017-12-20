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Son dakika: Dışişleri Bakanı ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM’deki Kudüs oylaması için bugün ABD’ye gidecek. Gelen son dakika bilgisine göre uçakta Filistin Dışişleri Bakanı da olacak.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 10:01
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
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