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Son dakika: Avrupa Birliği'nden flaş kararı!

Associated Press'in haber ajansı PAP'dan aktardığı habere göre Avrupa Birliği, üye ülkelere yaptırım uygulanabilmesinin önünü açan 7. maddeyi Polonya'ya karşı uygulamaya soktu.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 15:55
Son dakika: Avrupa Birliği'nden flaş Polonya kararı!

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Son dakika: Avrupa Birliği'nden flaş Polonya kararı!
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