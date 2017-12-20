Türkiye, Kuzey Kore Zirvesi’ne davet edildi

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye'nin, Kanada'nın Vancouver kentinde 16 Ocak'ta yapılacak "Kuzey Kore Zirvesi"ne davet edildiğini söyledi.

Davetin, Kanada tarafından Ankara'ya iletildiğini belirten Ünal, Kanada ve ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvenin, 1950-53 Kore Savaşı'nda yer alan ülkeler bağlamında yapılacağını ifade etti.

Bakan Freeland, son olarak ülkesine ilk kez resmi ziyarette bulunan ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında, Vancouver'da dışişleri bakanları seviyesinde "Kuzey Kore Zirvesi" düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Açıklamada, Kanada ve ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, 1950-53 Kore Savaşı'nda yer alan ülkelerin dışişleri bakanlarının davet edileceği duyurulmuştu.

ABD-KUZEY KORE GERGİNLİĞİ!

Türkiye, 1950 yılında Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 binden fazla askeri Kore Savaşı'na göndermişti.