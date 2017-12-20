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, Zirvesi’ne davet edildi

’nın Vancouver kentinde 16 Ocak’ta yapılacak Zirvesi’ne de katılacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 22:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 23:08
Türkiye, Kuzey Kore Zirvesi’ne davet edildi

'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye'nin, 'nın Vancouver kentinde 16 Ocak'ta yapılacak " Zirvesi"ne davet edildiğini söyledi.

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Davetin, Kanada tarafından Ankara'ya iletildiğini belirten Ünal, Kanada ve ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvenin, 1950-53 Kore Savaşı'nda yer alan ülkeler bağlamında yapılacağını ifade etti.

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Bakan Freeland, son olarak ülkesine ilk kez resmi ziyarette bulunan ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında, Vancouver'da dışişleri bakanları seviyesinde "Kuzey " düzenleyeceklerini açıklamıştı.

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Açıklamada, Kanada ve ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya, 1950-53 Kore Savaşı'nda yer alan ülkelerin dışişleri bakanlarının davet edileceği duyurulmuştu.

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Türkiye, 1950 yılında Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 binden fazla askeri Kore Savaşı'na göndermişti.

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Türkiye, Kuzey Kore Zirvesi’ne davet edildi
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