Haberler > Dünya Haberleri > Annesi 25, bebek ise 24 yaşında

Annesi 25, bebek ise 24 yaşında

'de tedavisinde bir ilk gerçekleşti ve 25 yaşında bir kadın, tam 24 yıl önce dondurulmuş bir embriyo kullanılarak bebek sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 21.12.2017 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2017 10:05
Annesi 25, bebek ise 24 yaşında

Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yaşındaki genç kadın, 24 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi oldu. Tennessee'li Gibson çifti, bebek sahibi olmak için bağışçılardan alınan dondurulmuş embriyoların kullanıldığı bir tesiste tedavi gördü.

Doktorların kullandıkları embriyo ise tam 24 yıl önce dondurulmuştu. Başarılı bir tedaviyle bebek sahibi olan çift, çocuklarına Emma adını verdi.

'KIZIMLA ARKADAŞ OLABİLİRDİK'

Minik Emma'nın babası, "24 yıldır donmuş olduğunu düşünürseniz sağlığı muhteşem"dedi. Anne Tina Gibson ise "Kızım 24 yıl önce doğmuş olsaydı arkadaş olabilirdik" şeklinde konuştu.

Uzmanlar dondurulmuş embryoların donuk kalma süresinin tedavisinin başarısını etkilemediğini belirtiyor. 'de dondurulmuş halde bir milyondan fazla embryo olduğu sanılıyor.

Ülkede, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde son çare olarak başka çiftlerin embryoları kullanılabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesi 25, bebek ise 24 yaşında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN