Annesi 25, bebek ise 24 yaşında

Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yaşındaki genç kadın, 24 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi oldu. Tennessee'li Gibson çifti, bebek sahibi olmak için bağışçılardan alınan dondurulmuş embriyoların kullanıldığı bir tesiste tedavi gördü.

Doktorların kullandıkları embriyo ise tam 24 yıl önce dondurulmuştu. Başarılı bir tedaviyle bebek sahibi olan çift, çocuklarına Emma adını verdi.

'KIZIMLA ARKADAŞ OLABİLİRDİK'

Minik Emma'nın babası, "24 yıldır donmuş olduğunu düşünürseniz sağlığı muhteşem"dedi. Anne Tina Gibson ise "Kızım 24 yıl önce doğmuş olsaydı arkadaş olabilirdik" şeklinde konuştu.

Uzmanlar dondurulmuş embryoların donuk kalma süresinin tüp bebek tedavisinin başarısını etkilemediğini belirtiyor. ABD'de dondurulmuş halde bir milyondan fazla embryo olduğu sanılıyor.

Ülkede, çocuk sahibi olamayan çiftlerin tedavisinde son çare olarak başka çiftlerin embryoları kullanılabiliyor.