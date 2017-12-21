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, füze suçlamalarını 'ye taşıyor

Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, füze suçlamalarını 'ye taşıyor

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2017 01:48
İran, füze suçlamalarını BM'ye taşıyor

Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin İran yapımı olduğuna yönelik 'nin öne sürdüğü suçlamaların "temelsiz" olduğunu savunarak, olayı Birleşmiş Milletler'e () taşıyacaklarını açıkladı.

Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Bakü'de bulunan Zarif, burada İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ı suçlamasının " maksatlı bir şekilde yapılan tehlikeli bir hareket" olarak değerlendirdi.

ZARİF: SUÇLAMALAR KIŞKIRTICI VE TEHLİKELİ

Zarif, "ABD'nin temelsiz İran'ı suçlamasını BM'ye taşıdık. Konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de bildirdik. ABD'nin bu suçlamaları, kışkırtıcı ve tehlikeli bir eylemdir. Washington yönetimi, günahsız Yemen halkını bombalamayı desteklediğini ve ayrıca konusunu örtbas etmek bu suçlamaları gündeme getirmektedir" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve ABD, dün Yemen'deki Husi milislerin Riyad'a fırlattığı ve havada imha edilen füzenin İran yapımı olduğunu öne sürmüştü.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, dünkü füze saldırısının daha öncekilerde olduğu gibi İran izlerini taşıdığını iddia etti.

İki ülke daha önce de Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan füzeler konusunda İran'ı suçlamıştı.

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İran, füze suçlamalarını BM'ye taşıyor
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