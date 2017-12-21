Terör devleti İsrail'den Ahed'in için skandal karar

İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen ve dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alınan Temimi askeri hakim karşısına çıktı.

Ofer askeri cezaevinde görülen davada İsrail Cumhuriyet Savcısı, "soruşturmaya devam etmek" için Filistinli kızın gözaltı süresinin gelecek pazartesi gününe kadar uzatılmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan baba Basim et-Temimi, askeri hakimin bu talebi yerinde bularak kızının gözaltı süresini altı gün uzattığını söyledi.

Mahkemede konuşmasına izin verilmeyen kızının sağlıklı ve morali yüksek gözüktüğünü belirten baba Temimi, mahkemenin ardından kızının İsrail'in kuzeyindeki başka bir cezaevine nakledildiğini kaydetti.

Baba Temimi, gözaltındaki eşi Neriman'ın da yarın askeri hakim karşısına çıkacağını ifade etti.

İsrail askerleri dün Ahed et-Temimi'nin Ramallah kenti yakınlarında ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlemiş ve evi aradıktan sonra kızı Ahed'i gözaltına almıştı.

Ahed'in annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Anne ve kızın "İsrail askerlerine saldırıda bulunmak" şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanmıştı.

İsrail güçleri bugün de Filistinli kızın kuzeni Nur Naci et-Temimi'yi (21) de evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.