Türkiye ile Katar arasında yeni iş birliği

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Türk Polis Akademisi ile Katar Polis Fakültesi arasında güvenlik alanında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ile Katar Polis Fakültesi Dekanı Muhammed Abdullah el-Mirri tarafından imzalanan protokol ile her iki ülkenin kanun ve tüzüklerine aykırı olmayan uzmanlık alanlarına hizmet edecek konularda ortak iş birliğinin hedeflendiği belirtildi.

Katar Polis Fakültesi Dekanı Mirri, protokolün hedefine ilişkin yaptığı açıklamada, iki kurum arasında bilimsel, eğitim ve araştırma alanlarında uzun süreli ve kalıcı iş birliği oluşturmak istediklerini söyledi.

Mirri ayrıca uzmanların karşılıklı ziyaretleriyle deneyim ve bilgi alışverişinin sağlanması konusunda anlaştığını kaydetti.

Öte yandan Türk Polis Akademisi Başkanı Çolak da söz konusu protokolün 2009'da iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşması çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Çolak ayrıca son derece önemli olan bu protokolle çeşitli proje ve eğitim programları yoluyla karşılıklı deneyim kazanma imkanına sahip olunacağını dile getirdi.