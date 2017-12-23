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'nin kararı, 'da edildi

’nin, ’ü "’in başkenti" olarak tanıması ’nın başkenti ’de edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2017 21:53
ABD'nin Kudüs kararı, Almanya'da protesto edildi

li sivil toplum örgütlerince düzenlenen yürüyüş için yüzlerce kişi Spandauer Caddesi'nde toplandı. Göstericiler, Unter den Linden Caddesi üzerinden 'nin Büyükelçiliğinin önündeki Pariser Meydanı'na kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan grup, "Filistin'e özgürlük" pankartı açarak, "Terörist , terörist ABD", "İsrail Filistin'den çık", "İşgalciler Filistin'den çıkın" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, meydanda okunan bildiriyle son buldu.

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Bildiride, ABD'nin, 'ü İsrail'in başkenti kabul etme kararının, "Büyük İsrail" projesi yönünde atılmış bir adım daha olduğu kaydedildi.

Kararın provokasyon olduğu vurgulanan bildiride, "Kudüs, Filistin'nin kalbidir." denildi.

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Kudüs'ün Yahudilerin başkenti olarak kabul edilmesinin asla kabul edilmeyeceği belirtilen bildiride, "Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarını koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

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ABD'nin Kudüs kararı, Almanya'da protesto edildi
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