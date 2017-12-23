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’nın ’ndaki 'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2017 19:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2017 21:26
Bali Adası'nda Agung Yanardağı'ndaki hareketlilik

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağda meydana gelen küçük bir patlamayla çıkan kül ve dumanın 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da en yüksek alarm seviyesinin, yanardağın sadece 10 kilometrelik çapında geçerli olduğunu ve bu alanın dışında tehlike bulunmadığını açıkladı.

Nugroho, 4. seviyedeki bir yanardağda enerji salınımına bağlı olarak sıklıkla patlamalar yaşanmasının olağan olduğunu belirterek, bunun endişelenilmesi gereken bir durum olmadığını ifade etti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi 'ndaki en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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Bali Adası'nda Agung Yanardağı'ndaki hareketlilik
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