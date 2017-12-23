Dünya ABD’nin bu skandalını konuşuyor

İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar delindiği gerekçesiyle, şüpheli delillerle yargı davaları yürüten ABD'nin, eski başkan Barack Obama döneminde İran'la yakınlaşabilmek için hukuksuzluklar yaptığı ve Hizbullah'ın yasadışı faaliyetlerinin önünü açtığı öne sürüldü.

ABD merkezli Politico sitesi tarafından yayımlanan makaleye göre; İran destekli Hizbullah, sadece Orta Doğu'ya odaklanan bir örgüt olmaktan çıkarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti ve kara para aklama faaliyetlerine girişti. Hizbullah'ın bu açılımına karşılık ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, 2008 yılında Cassandra Operasyonu'nu başlattı. Amerikalı ve yabancı istihbarat ajanlarının ortaklaşa çalıştığı Virginia eyaletinde kurulu bir proje merkezi, Hizbullah'ın her yıl bir milyar dolar para kazandığı bu faaliyetlerin haritasını ortaya çıkardı.

İMAJ İÇİN TERÖRE MÜSAADE

Ancak Obama yönetimi, P5+1 ülkeleriyle (ABD-Rusya-Çin-İngiltere-Fransa-Almanya) birlikte İran'ı masaya oturtmuş ve nükleer anlaşma imzalamanın eşiğine gelmişti. Obama, uluslararası barış için olumlu bir adım atıyor imajını korumak için Cassandra Operasyonu'nun önüne engeller çıkardı. Böylelikle ABD'nin terör listesinde bulunan Hizbullah, rahat hareket etme imkanı buldu.

"NOBEL'İ İADE ETSİN"

Politico'nun kimi zaman açık röportajlara, kimi zaman da ismini gizleyen tanıklara dayandırdığı 45 sayfalık araştırmalarına göre "Adalet Bakanlığı yetkilileri, Hizbullah'a karşı operasyon düzenleyen bu kişilerin isteklerini geri çevirdi, geciktirdi ya da tamamen rafa kaldırttı".

Obama'nın 2014 yılında yakalanan silah tüccarı Ali Fayad'ın iadesi için Çek Cumhuriyeti'ne baskıda bulunmadığı, bunun sonucu olarak Fayad'ın iki senelik aradan sonra Beyrut'a dönerek yasadışı faaliyetlerine devem ettiği iddia edildi. Dünya basınında ses getiren haberin ardından "Obama, Nobel Barış Ödülü'nü iade etmeli" çağrıları sosyal medyaya yansıdı.