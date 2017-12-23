Son Dakika Haberi: İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşı bakın kim çıktı!

İsrail polisi, cuma namazı ardından Filistinlilerin gösterilerine destek veren 3 Türk'ü gözaltına aldı.

İsrail Polisi tarafından gözaltına alına kişilerin Brüksel'deki Türk iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak ile Adem Koç olduğu belirtildi.

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da Türklere saldırdı

PKK'LI TERÖRİSTLER TARAFINDAN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Mehmet Gargılı Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimleriyle kaplayarak, Belçika'nın, Türk siyasetçilerinin konuşma yasağını protesto etmek için Brüksel'de dolaştırırken PKK'lılar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BRÜKSEL'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Brüksel temasları sırasında Mehmet Gargılı'yı kabul ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

TÜRK MAKAMLARI GÖZALTINA ALINAN VATANDAŞLARI İÇİN DEVREDE

İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk için Belçikalı ve Türk makamların devreye girdiği kaydedildi.