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Son Dakika Haberi: 'in gözaltına aldığı Türk vatandaşı bakın kim çıktı!

Son dakika haberi... 'in gözaltına aldı 3 Türk vatandaşından biri olan 'nın daha önce 'de 'lı teröristler tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2017 15:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2017 15:54
Son Dakika Haberi: İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşı bakın kim çıktı!

polisi, cuma namazı ardından Filistinlilerin gösterilerine destek veren 3 Türk'ü gözaltına aldı.

İsrail Polisi tarafından gözaltına alına kişilerin 'deki Türk iş adamları ve Abdullah Kızılırmak ile Adem Koç olduğu belirtildi.

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PKK'LI TERÖRİSTLER TARAFINDAN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Mehmet Gargılı Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kamyonları Erdoğan'ın resimleriyle kaplayarak, 'nın, Türk siyasetçilerinin konuşma yasağını protesto etmek için Brüksel'de dolaştırırken 'lılar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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Cumhurbaşkanı da Brüksel temasları sırasında Mehmet Gargılı'yı kabul ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

TÜRK MAKAMLARI GÖZALTINA ALINAN VATANDAŞLARI İÇİN DEVREDE

İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk için Belçikalı ve Türk makamların devreye girdiği kaydedildi.

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Son Dakika Haberi: İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşı bakın kim çıktı!
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