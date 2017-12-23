Son dakika: Trump, Müslümanları kızdıracak bir karar daha almaya hazırlanıyor!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi.

HENİYYE: ELİMİZE ULAŞAN BAZI BİLGİLER VAR

Heniyye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansında yaptığı konuşmada, "ABD yönetiminin, (İsrail'i) Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var." dedi. Heniyye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

"FİLİSTİN DİRENİŞİNİ ÜZERİNDEKİ ELİNİZİ ÇEKİN"

Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Heniyye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Heniyye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

"KUDÜS, FİLİSTİN DEVLETİNİN SİYASİ BAŞKENTİDİR"

İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Heniyye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir." ifadesini kullandı.