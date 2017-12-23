Suudi prensin özgürlük bedeli açıklandı!

Suudi Arabistan'da geçen ay yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri olan El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması kefalet istendiği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, dünyanın en zengin işadamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ediyor.

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan Prens El Velid başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok gözde şirketlerinde hissesi bulunuyor. Forbes dergisine göre 18 milyar doları aşkın serveti olan El Velid geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yapmıştı.

Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

El Velid, babası Talal bin Abdulaziz gibi Suudi Arabistan'da kadınların araba sürme hakkına sahip olması gibi bir takım sosyal reformların yapılması taraftarı.