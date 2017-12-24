ABD artık Filistin’in partneri olamaz

Türkiye liderliğinde özgür dünya, ABD'nin tehditlerine boyun eğmedi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin ahlaksız tasarısını 9'a karşı 128 oyla reddetti. Türkiye'nin girişimlerinin büyük rol oynadığı oylamanın ardından Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa anlattı. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin politik bir suç olduğunu dile getiren Mustafa BM'de ABD'nin büyük darbe aldığını belirterek "ABD uzun yıllar barış sürecinin hamisiydi ancak artık bir partner değildir" dedi. İşte Büyükelçi Mustafa'nın açıklamaları:





ULUSLARARASI YENİLGİ

ABD Kudüs'e ilişkin bu kararı vererek şehirdeki diğer insanların tarihi hakkını yok saymış ve politik suç işlemiştir. ABD, BM'deki karar öncesi diğer ülkeleri tehdit etmesine karşın uluslararası arenada büyük bir yenilgiye uğramıştır. Kudüs bizim toprağımızdır. Bu toprağı bir suikaste kurban vermeyeceğiz. Bu toprağın tarihinin çarpıtılmasına izin vermeyeceğiz. Tüm dünya Filistin-İsrail çatışmasında iki devletli çözümün tek çözüm olduğu konusunda birleşmiş durumdadır. İsrail her gün iki devletli çözüm sürecini yok etmeyi amaçlıyor.

KENDİNİ SÜREÇTEN ÇEKTİ

Uluslararası toplumun bu konuda bir yaptırım uygulayamaması İsrail'in barış sürecini baltalamasına teşvik ediyor. ABD uzun yıllar barış sürecinin hamisiydi ancak bu süreçten çekildi. Bizim için artık kesinlikle kabul edilebilir bir partner değildir. Bu konuda yalnızca İsrail'in yanında durdu. Bizler şimdi karşılıklı çözüme katkı sağlayabilecek farklı taraflar aramalıyız.

BU VAHŞİ TUTUM İLK DEĞİL

"İsrailli askerlerin çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve kadınlarımıza yönelik vahşi tutumu yeni değil. Onlar için her yol mubah. Halkımızın direncini mümkün olan her yolla kırmaya çalışıyorlar. 1987'de tam 3 kez tutuklandım, 3 yıl hapis yattım. Junaid isimli gencin fotoğrafı ulusal ve hukuki haklarımıza götürecek direniş ruhunu da ortaya koyuyor.

ERDOĞAN VAR YALNIZ DEĞİLİZ

"Türkiye'ye, Filistin halkının hakları, Kudüs konusundaki desteği ve El-Aksa Camii konusundaki sarsılmaz destekleri için teşekkür etmek istiyorum" diyen Mustafa şöyle devam etti: Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM, Türk hükümeti, enstitüler, sivil toplum kuruluşları ve elbette Türk milleti, Filistin halkının ulusal hakları için mücadele verirken yalnız olmadığımızı bir kez daha gösterdi. Bu tutum Türkiye-Filistin kardeşliğinin göstergesidir. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu BM'ye katıldı. Bu Filistin halkı tarafından büyük takdirle karşılandı, ilişkilerimizini ne kadar özel olduğunu gösterdi. (Akşam)