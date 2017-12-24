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nde 10 milyon euroluk ikramiye sevinci

’da bir şoförün çalışanlarına sattığı piyango biletlerine toplam 10.4 milyon euro ikramiye çıktı. Şoförün kendisine ayırdığı iki bilete de 800 bin euro çıktı

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Giriş Tarihi: 24.12.2017
Huzurevinde 10 milyon euroluk ikramiye sevinci

'da bir kamyon şoförünün huzur evi çalışanlarına sattığı yılbaşı biletlerine 10 milyon euro ikramiye çıkması gündeme oturdu. İkramiyenin nde gönüllü olarak hizmet veren işşizlere çıkması sevinçle karşılandı. Huzurevinde şoförlük yapan Jesus Martinez (54), Galiçya bölgesindeki gezisi sırasında 30 yılbaşı lotosu satın aldı. Kuponlardan ikisini kendisi için ayıran adam, diğer ikisini erkek kardeşlerine geriye kalan 26 kuponu ise Campo de Criptana kasabasındaki kendisinin de çalıştığı huzurevindeki işsizlere sattı.

İKRAMİYE DE 'EL GORDO' FARKI
Martinez'in kendisine ayırttığı iki bilete toplam 800 bin euro çıkarken huzurevi çalışanları ise toplamda 10.4 milyon euro kazandı. Martinez. "Kasabadaki insanlara bu sevinci yaşattığım için mutluyum"dedi. Loto şirketi yöneticisi Ana Maria Campos "Onlar gerçek ihtiyaç sahibi işçiler " diye konuştu. Campo de Criptana Belediye Başkanı Antonio Lucas-Torres,14 bin kişinin yaşadığı ve yüzde 19.4'lük bir işsizlik oranına sahip kasabada ekonomisini canlandıracağını söyledi. İspanya'da "" (Şişman) olarak bilinen Noel lotosu ikramiyeyi biletlere paylaştırarak binlerce insana ekonomik destek sağlama özelliğiyle biliniyor.

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Huzurevinde 10 milyon euroluk ikramiye sevinci
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