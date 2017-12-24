Otobüs nehre uçtu: 33 ölü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsünün Banas Nehri'ne uçması sonucu aralarında şoförün de bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Başkent Yeni Delhi'nin 375 kilometre güneyindeki Sawai Madhopur bölgesinde meydana gelen kazada 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sürücüsü hız yapan yolcu otobüsünün bir başka aracı sollamaya çalışırken köprüden nehre uçtuğu belirtildi. Kaza sırasında Lalsot kentine giden otobüste kaç yolcunun bulunduğu bilinmezken bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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