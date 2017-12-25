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rejimi 'deki ateşkesi yine ihlal etti

Beşşar rejimi güçlerinin, 'de gerginliği azaltma bölgelerinden olan 'e yaptığı 70'in üzerinde hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. İdlib ve Hama illerine düzenlenen hava saldırlarında ilk belirlemelere göre 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivil yaşamını yitirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 18:12
Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi yine ihlal etti

Rejim güçleri, 'in güney kırsalındaki Serakib, Sincar, Hiş ,Tel Mardih, Marretnuman, Maar Debse, Temaniye, Zıfer, Şeyh Baraka, Tel Amaar, Şeyh İdris ve Tel Tukan bölgesiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve rejimine bağlı savaş uçakları 70'ten fazla saldırı düzenledi." dedi.

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Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

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Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi yine ihlal etti
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