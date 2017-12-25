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İşgalciler, ailesinin tamamını gözaltına aldı

askeri mahkemesi, "" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et- ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı. Gözaltındaki Temimi, bugün çıkarıldığı mahkeme salonunda “Kahrolsun işgal gücü!” sloganı attı. Baba Temimi ise, "İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir." diye konuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 19:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 19:56
İşgalciler, Temimi ailesinin tamamını gözaltına aldı

İşgal altındaki 'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Mahkemede Temimi'nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi'yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

KAHROLSUN İŞGAL GÜCÜ!

Mahkeme başkanı, Temimi'nin avukatı Sical Kok Efifi'nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

Temimi, mahkemedeki oturumun sonlanmasının ardından, "Kahrolsun işgal gücü!" şeklinde slogan attı.

'Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi Filistinli kız gözaltına alındı

Filistinli kız çocuğu Temimi'nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ahed'i "gözaltı"yla korkutacaklarını sanıyorlar

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.

Ofer Askeri Cezaevi'nde dün görülen davada Ahed'in mahkemesinin pazartesi günü de devam edilmesi kararı verilmişti.

İsrail basınında, Ahed ile Nur'un İsrail askerlerine "saldırı", Ahed'in annesi Neriman'ın ise söz konusu "saldırıya teşvik etmekle" suçlandığı iddiaları yer alıyor.

Cesur Kız’dan sonra kuzeni de gözaltında

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da ""ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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