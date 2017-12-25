İşgalciler, Temimi ailesinin tamamını gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Temimi ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Mahkemede Temimi'nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi'yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

KAHROLSUN İŞGAL GÜCÜ!

Mahkeme başkanı, Temimi'nin avukatı Sical Kok Efifi'nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

Temimi, mahkemedeki oturumun sonlanmasının ardından, "Kahrolsun işgal gücü!" şeklinde slogan attı.

Filistinli kız çocuğu Temimi'nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.

Ofer Askeri Cezaevi'nde dün görülen davada Ahed'in mahkemesinin pazartesi günü de devam edilmesi kararı verilmişti.

İsrail basınında, Ahed ile Nur'un İsrail askerlerine "saldırı", Ahed'in annesi Neriman'ın ise söz konusu "saldırıya teşvik etmekle" suçlandığı iddiaları yer alıyor.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.