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li alçak vekil 'dan ler'e saldırı

'deki Likud Partisi milletvekili 'ın, İsrail hapishanelerindeki tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2017 21:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 21:57
İsrailli alçak vekil Oren Hazan'dan Filistinliler'e saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, li milletvekili Hazan, 'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurdu.

Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söyledi. Yerel basında yayınlanan bir görüntüde Hazan'ın otobüs içinde tutuklulardan birinin annesine yönelerek kadının ve ziyaret etmek istediği oğlunun ismini sorduğu yer alıyor.

Hazan'ın "Böcek oğlun ne yaptı?" diye sorduğu, annesinin ise "Benim oğlum böcek değil. Soruna cevap vermeyeceğim." dediği görülüyor. Milletvekili Hazan'ın bunun üzerine annenin oğluna hakaret içeren sözler söylediği, annenin ise milletvekiline karşılık verdiği duyuluyor.

Filistinli annenin kendisine karşılık vermesi üzerine görüntülerde Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün." ifadeleri yer alıyor.

Hazan, olayla ilgili daha sonra İsrail radyosunda yer alan açıklamasında, "Filistinlilere, Gazze'de 2014'ten bu yana alıkonulan İsrail askerlerinin yeri öğrenilmeden İsrail hapishanelerindeki çocuklarını ziyaret edemeyecekleri mesajını vermek istediğini" belirtti.

İsrailli vekilden, Filistinli tutukluların ailelerine saldırı

HAMAS'TAN HAZAN'A TEPKİ
Öte yandan sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hazan'ın yaptıklarına tepki göstererek, "Knesset milletvekilinin yaptıkları eşkıyalıktır. Barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

Kasım, açıklamasında "Knesset üyesinin, tutuklu ailelerine saldırısı işgalcilerin ve liderlerinin, davranışlarındaki sadizmin bir göstergesi." ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
'nden yapılan açıklamada da "Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır." denildi.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili İsrail makamlarıyla iletişime geçileceği belirtilerek, Komitenin ziyaret izinlerini organize ettiğini ancak güvenlik meselesinin İsrail'in sorumluluğunda olduğuna işaret edildi.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

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İsrailli alçak vekil Oren Hazan'dan Filistinliler'e saldırı
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