İsrailliler Netanyahu’ya karşı ayaklandı

Filistin'in başkenti Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma girişimi fiyaskoyla sonuçlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya karşı kendi ülkesindeki nefret gün geçtikçe büyüyor. Her hafta düzenlenen ve Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığına dair iddiaları temel alan "Utanç Yürüyüşleri"nin dördüncüsü önceki gün başkent Tel Aviv'de gerçekleşti. Eyleme katılan binlerce kişi Başbakan Netanyahu aleyhinde sloganlar attı. Ellerinde Netanyahu karşıtı dövizler ve posterler taşıyan Yahudilerin bu eylemi sosyal medyada da büyük yankı buluyor. Bu ayın başında, kendisi aleyhine açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Netanyahu polise yedi kez ifade vermişti. Öte yanda İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Muhammed Sami Dehduh'un (14) dün şehit olduğu bildirildi.

HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE KUDÜS ÖVGÜSÜ

Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, ABD'nin Kudüs kararına karşı Ankara'nın öncülük ettiği tavrın diplomatik ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıdığını söyledi. İslami eğilimli muhalif Reform ve Kalkınma İçin Ulusal Birlik Partisi'nin 3. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Moritanya'nın başkenti Noakşot'ta bulunan Hamdan, "ABD'nin Kudüs kararına karşı Ankara'nın öncülük ettiği tavır diplomatik ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıyor" dedi. Hamdan, Türkiye'nin bu girişimlerine, etkili rol üstlenerek destek veren İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika ülkelerine de teşekkür etti.