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Nilgün hocayı ’da öldüren sürücü aranıyor

’nin başkenti ’da anaokulu öğretmeni ’e karşıdan karşıya geçtiği sırada bir otomobil çarpıp kaçtı. Akgün öldü. Polis kaçan sürücüyü arıyor

Giriş Tarihi: 25.12.2017
Nilgün hocayı Londra’da öldüren sürücü aranıyor
'nin başkenti 'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni (44) hayatını kaybetti. Polis, kazanın görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor. Cuma akşamı saat 18.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen kazada, akraba ziyaretine giden Nilgün Akgün'e, A10 Great Cambridge Road, Brook Kanalı civarında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobil çarptı. Talihsiz anaokulu öğretmeni olay yerinde yaşamını yitirirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla ilgili bilgi toplamaya çalıştıklarını belirten Londra Metropolitan polisi, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Kaza alanına ilişkin görüntü ve bilgilere sahip olmamıza rağmen, kaza anıyla ilgili yeterli bilgi edinebilmiş değiliz. Aile için bir eş ve bir anneyi kaybetmenin acısını hafifletemeyecek olsak da, araştırmanın seyri ve ailenin sorularına cevap bulmak için bu bilgilerin önemli olduğunu düşünüyoruz" denildi.
Alpaslan DÜVEN/LONDRA
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Nilgün hocayı Londra’da öldüren sürücü aranıyor
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