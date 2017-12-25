Nilgün hocayı Londra’da öldüren sürücü aranıyor

İngiltere
'nin başkenti Londra
'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni Nilgün Akgün
(44) hayatını kaybetti. Polis, kazanın görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor. Cuma akşamı saat 18.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen kazada, akraba ziyaretine giden Nilgün Akgün'e, A10 Great Cambridge Road, Brook Kanalı civarında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobil çarptı. Talihsiz anaokulu öğretmeni olay yerinde yaşamını yitirirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla ilgili bilgi toplamaya çalıştıklarını belirten Londra Metropolitan polisi, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Kaza alanına ilişkin görüntü ve bilgilere sahip olmamıza rağmen, kaza anıyla ilgili yeterli bilgi edinebilmiş değiliz. Aile için bir eş ve bir anneyi kaybetmenin acısını hafifletemeyecek olsak da, araştırmanın seyri ve ailenin sorularına cevap bulmak için bu bilgilerin önemli olduğunu düşünüyoruz" denildi.
Alpaslan DÜVEN/
LONDRA